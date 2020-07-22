وزير التعليم: سنناقش أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة في أغسطس

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن المنظومة التعليمية فيها التعليم الحكومي المجاني والمدارس الخاصة والمدارس الدولية.

وأوضح أن القرار الوزاري الخاص بمصروفات المدارس الخاصة يقول إن نسبة الزيادة في المصروفات 7%، وإن زاد على هذه النسبة يحق للوزارة التحقيق مع المدرسة الخاصة والتوصل لنسبة معقولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بذلك خلال شهر أغسطس وأنه سيتم الانتهاء من هذه المشكلات خلال شهر سبتمبر القادم.

وأشار "شوقي" إلى أن أي زيادة غير مبررة سيتم استرجاعها أو ترحيلها للعام المقبل أو الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة الأمور الخاصة بأزمة مجابهة فيروس كورونا في المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة.