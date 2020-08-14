وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 3300 جنيه شهريا لجميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة والخاصة بتوفير فرص عمل للشباب عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات والمؤسسات، للتقديم عبر شبكة الإنترنت على موعد المقابلة الشخصية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، كالتالي:

إحدى شركات الملابس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط من الخريجين.

- أن يكون السكن بالقرب من مدينة بدر.

- أن يكون المتقدمون من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 25 عامًا.

مميزات العمل

- يصل المرتب إلى 2750 جنيهًا شهريًا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين وسيلة موصلات بالإضافة إلى وجبة الغداء.

إحدى شركات الملابس الرياضية

أعلنت إحدى شركات الملابس الرياضية عن حاجتها لموظفي مبيعات داخل الفروع ومسؤولي علاقات حكومية ومسؤول تكويد وكهربائي سلسيون وسباك، بالشروط التالية:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط خريجين.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام في المبيعات ويفضل في الملابس.

مميزات العمل

- يصل مرتب العاملين إلى 2100 جنيه بالإضافة إلى العمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

شروط وظائف إحدى شركات الأغذية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- أن تكون سن المتقدم للوظائف بحد أدنى 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام على الأقل في الكول سنتر أو التلي سيلز.

- إجادة اللغة الإنجليزية وإمكانية التعامل مع الإكسيل والوورد.

مميزات العمل

- يحصل العاملون على مرتبات شهرية مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- الجمعة إجازة والسبت العمل من المنزل.

إحدى سلاسل محلات الملابس الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف على قدر من المعرفة بأساسيات اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 30 عامًا.

مميزات العمل

- يصل مرتب العامل إلى 2650 جنيهًا شهريًا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات بالإضافة إلى وجبة عند العمل 4 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

إحدى شركات تصنيع الجبسنبورد

أعلنت إحدى شركات صناعة الجبسنبورد عن حاجتها لوظائف فني صيانة كهربائية وفني صيانة ميكانيكية وفني برادة وفني إنتاج معجون دهانات وعمال إنتاج، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط أو ثانوي صناعي أو فني.

- أن يكون لديه خبرة عامين في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 38 عامًا.

مميزات العمل

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين بدل سكن ومواصلات ووجبة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

إحدى شركات المنتجات الغذائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط أو محو أمية.

- أن يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

مميزات العمل

- يبدأ المرتب من 2900 ويصل إلى 3300 جنيه شهريًا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين تأمينًا طبيًا واجتماعيًا.