وظائف شاغرة بالبنك الأهلي اليوناني ولا يشترط خريجي تجارة

أعلن البنك الأهلي اليوناني عن وظائف شاغرة في فروع البنك العاملة في مصر، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص به، لشغل عدد من الوظائف من مديرين أفرع واسترداد وموظفين قسم خدمات، لخريجي أقسام المحاسبة من كلية التجارة وغيرها وما يعادلها من شهادات، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة في البنك، كالتالي:

موظف قسم خدمات التجزئة

- القدرة على تنسيق ودعم جميع منتجات البيع بالتجزئة.

- القدرة على المشاركة في تنفيذ حملات المبيعات.

- أن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.

مدير الاسترداد

- أن يكون لديه خبرة في التعامل المبالغ المستردة من القروض والسلفيات.

- أن يكون الحد الأدنى من خبرة العمل في المجال 6 سنوات.

مشرفو سلامة وإدارة مخاطر

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة من 5 لـ7 سنوات في مجال الشركات.

- أن يكون لديه خبرة عام في مجال إدارة المخاطر.

مديرين أفرع

- أن يكون المتقدم للوظيفة قادرا على وضع خطة المبيعات اللازمة والمتابعة اليومية لأداء الموظفين.

- أن يكون قادرا على اتخاذ إجراءات تصحيحية لازمة لتحسين أداء الفرع وتحقيق الأهداف المحددة.

- أن يكون قادرا على العمل تحت ضغط.

رئيس قسم العمليات

- أن يكون لديه خبرة في الدرجة الوظيفي من سنة وحتى 3 سنوات.

- قادر على تطبيق سياسات البنك والإجراءات في جميع المعاملات.

والتقدم للوظائف المتاحة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك، واختيار أيقونة وظائف، واختيار الوظيفة المراد التقدم لها وفق الشروط المعلن عنها، ثم ملئ الاستمارة الخاصة بها.