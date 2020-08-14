"قالي هضربك بالنار".. تفاصيل مقتل مزارع رميًا بالرصاص بسبب لعب الأطفال

"روحت اعاتبه واشتكي له من ابنه عشان ضرب ابني وهما بيلعوا، فرد عليا وقالي امشي من هنا عشان ما اضربكش أنت كمان بالنار"، بتلك الكلمات اعترف شاب في العقد الثالث من عمره بإطلاق النار على ابن عمه بعد أن هدده بالقتل، إثر وجود خلافات بينهما بسبب لعب الأطفال، وأن تلك الخلافات اشتعلت بينهما لوجود رواسب خلافات عائلية قديمة بين الجانبين أدت لمقتل مزارع في العقد الخامس من عمره بالقرب من منزله في سوهاج.

12 دقيقة هي عمر المعركة الدامية التى جمعت أبناء العمومة وانتهت بحادث مروع راح ضحيته مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية في مناطق متفرقة من الجسد، ووقف المتهم أمام جهات التحقيق يبرر جريمته مدعيًا أنه تعرض للإهانة من المجني عليه قبل نشوب المعركة خلال جلسة عتاب بينهما كان سببها الأطفال واللعب أمام المنزل.

اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز المراغة، وبالفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول "أحمد محمد" 23 عاما عامل، "جثة هامدة" أثر إصابته بطلق ناري بالصدر، ووالده "محمد.ا.م" 52 عاما عامل مصابًا رش خرطوش متفرق بالجسم، وطرف ثان "عبدالحليم.خ.ع" 40 عاما عامل، "عادل.خفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية.

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزة الأول السلاح المستخدم بندقية خرطوش، وبسؤال الثاني من الطرف الأول أتهم الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه وفاة الأول وحدوث إصابته بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المراغة المركزي وبعدها أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.