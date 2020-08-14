احتفاء وتحذير.. أطباء يشرحون أسباب التخبط في فعالية لقاح كورونا الروسي

تشكيك عالمي أحاط باللقاح الروسي المعلن مؤخرا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالرغم من تأكيدات موسكو، أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، وهو قادم لحل أزمة كورونا، التي شلت حركة العالم لأشهر طويلة، بعد إعلان وزير الصحة الروسي بأنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي الجديد.

ولكن الشكوك الدولية تجاهه، التي تم التعبير عنها عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إليه، لا تزال مستمرة وأبرزها تشكيك وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، في اللقاح نظرا لنقص المعطيات من تجاربه الأولى.

عنان: علينا دراسة قراراتنا عند الشراء في ظل تنافس 173 لقاحا

وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الأوبئة، إن اللقاح الروسي الذي تبتكره جمالايا (Gamalaya institute) سجل في يوم 18 يونيو، على الموقع للمرحلة الأولى، وضمها للمرحلة التانية بعد ذلك بعدد 40 شخصا فقط، وبعد أسبوعين ظهر على التلفزيونات كيريل ديمتريف رئيس (Russian Direct Investment Fund - RDIF) الممول للبحث العلمي في روسيا واقوى جهة بحثية، يصرح بأن اللقاح نجح بالفعل وتم ظهور مضادات أجسام بالفعل لدى الاشخاص المتعاطين لهذا اللقاح.

وتابع أستاذ اقتصادات الأوبئة، أن بعد تسجيل المرحلة الاولى والتانية كان الموعد المحدد لنشر النتايج هو 15 أغسطس (فحتى الآن لم تنشر النتايج)، ومع ذلك تمت الموافقة على اللقاح دون المرحلة الثالثة، وعلى الرغم من أن بوتسن أعلن طلب ملايين الجرعات من اللقاح إلا أن من الضروري دراسة القرارات الخاصة بشراء لقاحات كورونا، في وقت متاح فيه 173 لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عنان، أن من أجل تطور اللقاح في الظروف العادية يمر مرحلة التجارب في المختبر ثم على الحيوان (قد تأخذ سنين من البحث)، ثم المرحلة الاولى على البشر: من اجل السلامة على عدد قليل من الناس (قد تمتد لسنة)، والمرحلة التانية على البشر: من اجل النجاعة (الفاعلية) وقد تأخذ سنتين من الاختبارات السريرية، أما المرحلة الثالثة على البشر: من اجل تأكيد النجاعة وقد تمتد لاكثر من ثلاث سنوات، وأخيرا مرحلة الموافقة والتسجيل والتسعير، وبسبب جائحة كورونا تم تسريع المراحل دي من قبل الهيئات الدولية لتكون اقل من سنتين وتشجيع شركات الدواء لضم مرحلتين في نفس التجربة السريرية.

عبدالوهاب تشرح العاصفة المناعية عند الإصاب بالفيروسات

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشارى المناعة، إنها كانت من أوائل المحذرين منه في وقت الاحتفاء به، مشير إلى أن اللقاح تم إقراره بشكل سريع جدا قبل إتمام المرحلة الثالثة من التجارب حيث يمر العقار بثلاث مراحل أساسية الأولى تجربة على الحيوانات والثانية على مجموعة محدودة من البشر والمرحلة الثالثة مع متطوعين على نطاق واسع والانتظار من 3 لـ6 شهور لمتابعة المضاعفات ولآثار الجانبية وهو ما لم يحدث في العقار الروسي.

وأوضحت عبدالوهاب، في حديثها لـ"الوطن"، أن المشكلة في فيروس كورونا تكمن في تفاعلها مع الجهاز المناعي، حيث إن هناك حالات اتضح إصابتها بتجلطات ، وبالتالي من الصعب إقرار لقاح دون الانتظار لمعرف أثارة الجانبية وتأثيره وتفاعله مع الجهاز المناعي، حيث إن التفاعل المناعي يظهر بعد فترة على الجسم.

وأضافت عبدالوهاب، أن عند التقاط فيروس يحدث في الجسم ما يطلق عليه "عاصفة مناعية" وهى آلية دفاعية للتعرف على الاجسام الغريبة التي تهاجم الجسد للتفاعل معه، مضيفة أن فيروس كورونا المستجد يتحد مع خلايا الدم بطريقة معينة تؤدي أحينا إلى جلطات، وبالتالي عدم إجراء الرحلة الثالثة للقاح وانتظار النتائج على المدى البعيد خطر محدق لكل من يتناوله.