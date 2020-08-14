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"كيا موتور" تواصل التبرع بـ5 آلاف قناع للوجه لمواجهة كورونا

كتب:

عمر العربي
01:15 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
دروع

دروع

تواصل "كيا موتورز" تسريع الخير، من خلال التبرع بمعدات الحماية الشخصية  للمستشفيات والمرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر عمليات التسليم جزءًا من مبادرات Accelerate The Good من كيا، والتي تشمل التبرعات المستمرة لأقنعة الوجه للمرافق الطبية ليس فقط في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، لكن أيضًا إلى المرافق في جميع أنحاء جورجيا وإلينوي وميشيجان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وجرى تجميعها في Kia Motors Manufacturing Georgia في West Point، وستتبرع العلامة التجارية بأكثر من 500000 واقٍ للوجه على مستوى البلاد؛ للمساعدة في مكافحة COVID-19.

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