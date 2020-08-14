بحث جديد بجامعة بنها لدراسة تأثير التانينات في تخفيف حدة كورونا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نشر دراسة بواسطة فريق بحثي من الجامعة وبمشاركة باحثين آخرين من الصين والهند والسودان، عن دور التانينات في تخفيف حدة فيروس كورونا المستجد من خلال الارتباط بالمستقبلات المحفزة بإنزيم البروتييز.

جرى إعداد الدراسة، بواسطة نظم النمذجة الجزيئية لـ 19 تانينات قابلة للتحلل المائي ومختلفة في البنية التركيبية، وذلك بالمجلة الدولية للكيمياء الحيوية الزراعية.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم خليفة، المدرس بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، رئيس الفريق البحثي، إن وباء كورونا الناتج من العدوى بفيروس كورونا المستجد فيروس كوفيد 19، أثار مخاوف منظمة الصحية العالمية وكذلك جميع أنحاء العالم.

ومن الناحية النظرية، يمكن استخدام إنزيم البروتييز الرئيسي (السيستين-3-كيموتريبسين) لفيروسكورونا، لإضعاف نمو الفيروس، وهو ما جرى دراسته نظريًا بدراسة التأثير المثبط لـ 19 تانين قابلة للتحلل المائي في البنية التركيبية على هذا الإنزيم بواسطة نظم النمذجة الحيوية من خلال الارتباط مع البقايا المحفزة للإنزيم.