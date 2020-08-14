رئيس إندونيسيا يدعو مواطني بلاده لاستغلال أزمة كورونا لتحقيق تقدم

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مواطني بلاده، لتحويل أزمة فيروس كورونا المستجد إلى فرصة للتقدم، متعهدا بإجراء إصلاحات فيما يخص الرعاية الصحية.

وقال ويدودو - في كلمة ألقاها اليوم، قبيل أيام من الذكرى الـ75 لاستقلال البلاد، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "هذه الأزمة أجبرتنا على تغيير طريقة عملنا، من الطرق القياسية إلى الطرق المتميزة ومن الطرق العادية إلى الطرق الاستثنائية ومن إجراءات طويلة ومعقدة إلى اختصارات ذكية.. يجب علينا أن نتولى إجراء إصلاحات أساسية تجاه طرق عملنا واستعدادنا وسرعة تصرفنا مع الأزمة".

وأضاف أن إدارته ستعمل على تنمية الموارد البشرية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن تطوير الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، فيما لم يشر إلى تفاصيل عن تمويل هذه الجهود.

وأشارت الشبكة إلى أن نصف نواب البرلمان في إندونيسيا البالغ عدد مقاعده 575 مقعدا حضروا الكلمة التي ألقاها الرئيس، بينما تابع الباقون الكلمة عن بعد، تنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي.يذكر أن وزارة الصحة الإندونيسية أعلنت تسجيل أكثر من 130 ألف إصابة و6 آلاف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما تقول تقارير أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك، إلا أن عملية إجراء التحاليل محدودة.