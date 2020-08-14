الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب استاد برج العرب، لمشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي في تمام 18:30 مساء اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس الحالي بتوقيت القاهرة، 19:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و20:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي، عبر قنوات ON Time Sports HD.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الإسماعيلي المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة.