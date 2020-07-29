بعد الزمالك.."التموين": لو الإسماعيلي تقدم لتسجيل "نادي القرن"مش هنرفض

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه إذا تقدم شخص لتسجيل علامة تجارية داخل الوزارة يتم اعطائه رقم تسجيل علامة، ويتم بعد ذلك البحث والتحري ونكشف هل هناك تعارض هذه العلامة مع العلامات الأخرى، ونبحث في قواعد البيانات، ولو كان هناك تعارض مع منتجات أخرى سواء في الشكل أو المضمون أو الرنين الصوتي للمنتج سيتم رفضه.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه حال رفض طلب تسجيل العلامة من حق المتقدم تقديم معارضات من قبل مستشارين قانونيين واللجوء للقضاء والمحكمة الاقتصادية، فهذه منظومة كبيرة جدًا.

جاءت تصريحات مساعد أول وزير التموين، خلال تعليقه على تقدم نادي الزمالك بتسجيل علامة تجارية باسم شعار نادي القرن.

وتابع: "تقدم نادي الزمالك بشعار نادي القرن، وخد رقم بعد كده نبص حاليا على الطلب والعلامة وننظر فيها ونتحرى إذا كان هناك علامات على شاكلتها تم تسجيلها لصالح جهات أخرى أو لا، هل هناك الوثائق الداعمة لهذه العلامة ولا لا، لو نادي الإسماعيلي تقدم بطلب لتسجيل شعار نادي القرن مش هنرفضه، بنقدم الطلب، وبياخد رقم، وبعد كده نحلل وننظر في قواعد البيانات".