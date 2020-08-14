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الإمارات تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 57 ألفا و473 حالة

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أ ش أ
03:16 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
مصاب بفيروس كورونا

مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 63 الفا و819 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الفيروس ليبلغ عدد الوفيات 359، بالاضافة إلي تسجيل شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 57 ألفا و473 حالة.

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