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محمود مسلم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 66740 حالة مصابة بفيروس كورونا

تعافي 641 حالة جديدة من الفيروس المستجد

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أ ش أ
03:13 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 641 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 66 ألفا و740 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ641 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 648 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 66 ألفا و99 متعافيا.

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