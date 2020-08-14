مباحث الجيزة تعيد فتاة يمنية إلى أهلها وتكذب رواية تعرضها للاغتصاب

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، في كشف تفاصيل اختفاء طالبة يمنية الجنسية من منزلها بدائرة قسم الدقي، تُدعى خديجة سمير.

وتبين أن الفتاة تركت منزلها بسبب خلافات مع والدتها بمحض إرادتها، وتم العثور عليها أثناء عملية البحث عنها، وأكدت التحريات أن الفتاة لم تُختطف أو تُغتصب.

وأثبتت تحريات العميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي، أنه قد نشبت مشادة كلامية بين الفتاة ووالدتها، وتركت المنزل صباح الأربعاء، تحرر محضر وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي السياق ذاته، أصدرت السفارة اليمنية بمصر، بيانًا توضح فيه ملابسات اختفاء الطفلة اليمنية خديجة سمير في القاهرة، وحقيقة تعرضها للاغتصاب، كما روجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قالت فيه:

"تابعت سفارة بلادنا لدى جمهورية مصر العربية قضية اختفاء الطفلة اليمنية خديجة سمير البالغة من العمر 11 عاماً والتي خرجت من منزلها مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 أغسطس 2020م.

وفي ظل ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الموضوع، تود السفارة توضيح القضية للرأي العام، وتؤكد على أن ما حدث هو كالتالي:

غادرت الطفلة مقر سكنها بمنطقة الدقي، لشراء بعض الأدوية لوالدتها التي تخضع للعلاج في القاهرة، ولم تعد إلى المنزل، وبعد تلقي السفارة لبلاغ من والدتها، قام المختصون في السفارة بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة ومتواصلة من السفير الدكتور محمد علي مارم، بالتواصل مع الجهات الأمنية في بلد الاعتماد، التي تعاونت مشكورة في البحث عن الطفلة المفقودة التي عادت إلى مقر سكنها، بمساعدة أحد المواطنين المصريين صباح الخميس الموافق 13 أغسطس الجاري.

وبعد إجراء التحقيقات من الجهات الأمنية المصرية، وعرض الطفلة على الطب الشرعي تأكد أنها في حالة جيدة ولم تتعرض لأي اعتداء أو أذى من أحد كما روجت بعض الجهات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وإذ تتقدم السفارة بالشكر لكل الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية، التي ساهمت في الوصول إلى الحقيقة حول قضية الطفلة اليمنية خديجة سمير، فإنها تتمنى على كل وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية في كل ما يُنشر عن قضايا الجالية اليمنية المتزايد عددها في مصر، نتيجة الظروف التي تعيشها بلادنا منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وحتى يومنا هذا.

وترجو السفارة من أبناء الجالية اليمنية، الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في بلد الاعتماد واتخاذ الحيطة والحذر عندما يتعلق الأمر بإرسال الأطفال إلى خارج منازلهم".

وكانت وسائل إعلامية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي روجت عن قيام ثلاثة شبان مصريين باختطاف واغتصاب الطفلة اليمنية خديجة سمير، وأنه تم إلقاء القبض عليهم.