الصين تعارض بشدة قرار واشنطن اعتبار معاهد "كونفوشيوس" بعثة أجنبية

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار معاهد كونفوشيوس الصينية هناك "بعثة أجنبية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين تعارض بشدة الإجراءات الأمريكية بشأن معاهد كونفوشيوس الصينية"، معتبرة أنها محاولة لـ "شيطنة مشروعات التعاون بين الجانبين"، وإن الصين تحتفظ بحق الرد.

وأضاف أن تشغيل وإدارة معاهد كونفوشيوس يتم بصورة مفتوحة وشفافة، داعيًا الجانب الأمريكي إلى التخلي عما وصفه بـ"عقلية الحرب الباردة والتوقف عن تسييس التعليم".

وتم إنشاء معاهد كونفوشيوس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، وتهدف إلى تعزيز اللغة والثقافة الصينية.

ووفقًا للأرقام الرسمية، هناك 110 معاهد كونفوشيوسية وأكثر من 500 فصل كونفوشيوسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.