الصين تشجب انتقادات بومبيو للحزب الشيوعي وسياساتها الداخلية والخارجية

شجبت الصين، اليوم، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته لجمهورية التشيك والتي انتقد فيها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم والسياسات الداخلية والخارجية للصين، فيما يتعلق بمكافحة الأوبئة وهونج كونج وشينجيانج وبحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "اتهم بومبيو مرارا الحزب الشيوعي الصيني وسياسات الصين الداخلية والخارجية دون سبب، ما يعكس عقلية الحرب الباردة والمصلحة الذاتية، كما أنّ الصين أعلنت مرارا موقفها الرسمي حيال ذلك".

وأضاف جيان: "أينما يذهب بومبيو، ينشر الفيروس السياسي ومعلومات خاطئة، والسفارة الصينية في جمهورية التشيك فندت ذلك، إنه إهدار للوقت دحض تصريحات بومبيو، ما أود ذكره هو أنّ بومبيو وبعض الشخصيات يحاولون دفع المجتمع الدولي نحو مناهضة الشيوعية والصين، انطلاقا من مصالح ذاتية، ولكن المجتمع الدولي يدرك هذا بوضوح تام ولن يقبله، فالمحبون للسلام لن يوافقوا، والصين لن تقبل بذلك".

وأشار المتحدث باسم الوزرة الصينية، إلى أنّ مخططات بومبيو وغيرها محكوم عليها بالفشل.