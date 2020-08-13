الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز المساعدات للبنان ودعم الإعمار

دعت الصين المجتمع الدولي لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى لبنان، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الحالي، وأودى بحياة المئات وتسبب بإصابة الآلاف، مؤكدة في الوقت ذاته أنّها ستدفع بنشاط جهود إعادة الإعمار هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين اليوم الخميس، تعليقا على مشاركة الصين في مؤتمر دعم لبنان المدعوم من الأمم المتحدة برعاية الرئيس الفرنسي عبر الفيديو كونفرانس، إنّ مبعوث الصين لمنطقة الشرق الأوسط السفير "تساي جون" شارك في التاسع من أغسطس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان والشعب اللبناني، حيث أعرب في كلمته عن عميق مواساته إزاء الانفجار الكبير في بيروت".

وأضاف جيان أنّ الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وستواصل تقديم المساعدات إليه في حدود قدراتها ووفقا لاحتياجات الجانب اللبناني، موضحا أنّ الصين ستواصل الدفع بنشاط لجهود إعادة إعمار ما بعد الكوارث، مع إيلاء أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).