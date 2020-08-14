بوتين: معدل البطالة في روسيا ارتفع بمعدل طفيف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن معدل البطالة في روسيا ارتفع في الفترة الأخيرة بشكل طفيف، وقال، خلال لقاء مع القائم بأعمال محافظ مقاطعة "أرخانجيلسك" الروسية ألكسندر تسيبولسكي: "لا يزال معدل البطالة في أرخانجيلسك، وفي روسيا ككل ينمو بشكل طفيف"، مشيرًا إلى أن هذا المعدل في أرخانجيلسك أكثر قليلًا من المتوسط الوطني.

وأضاف بوتين: "من أجل خلق وظائف جديدة يتعين إيلاء الاهتمام لأولئك الأشخاص العاطلين مؤقتًا عن العمل"، مشيرًا إلى أن هناك بالتأكيد مقدمات مسبقة لحل هذه القضايا بشكل فعال.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أعلن، الأربعاء الماضي، أن عدد العاطلين المسجلين رسميًا ارتفع بـ 3.5 مرة منذ الأول من أبريل 2020، كما أن هيئة الإحصاء الروسية أعلنت أن معدل البطالة في روسيا خلال يونيو الماضي ارتفع إلى 6.2% وبلغ 2.8 مليون شخص.