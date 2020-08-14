رئيس التحرير

محمود مسلم

رامي رضوان ناعيا شويكار: سأفتقدك كثيرا يا جميلة الروح والطلة

الإعلامي يؤكد أن الفنانة الراحلة كانت صانعة بهجة بفنها وفي حياتها

كتب:

محمد عزالدين
03:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
شويكار

شويكار

نعى الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنانة القديرة شويكار، وذلك على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب رامي رضوان: "جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها، محظوظ أننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر.. وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال".

واختتم: "سأفتقدك كثيرًا حتى نلتقي، اللهم أسكنها فسيح جناتك واغفر لها واكتب لها رحمة واسعة، أرجو منكم الدعاء لها، وداعًا النجمة الكبيرة شويكار".

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".

اقرأ المزيد:

بوسي شلبي تنعى شويكار: "كدة كتير.. الغاليين كلهم رحلوا"

عاجل.. وفاة الفنانة شويكار

شويكار تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية

شويكار: ربنا خلقني دمي خفيف.. والأدوار الكوميدية للنساء تستدعي الموهبة

شويكار للمستهترين بكورونا: اقعدوا في بيوتكم.. الحكومة مدلعاكم

شويكار: "ختم النسر" عمل محترم قدم قدوة للشباب بدل "المطواة"

فيديو.. شويكار لرامي رضوان: هتكسف أطلع على التليفزيون مش هعرف أقول إيه