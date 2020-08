رامي رضوان ناعيا شويكار: سأفتقدك كثيرا يا جميلة الروح والطلة

View this post on Instagram

جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ اننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر..وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال. سأفتقدك كثيرا حتى نقلتي اللهم أسكنها فسيح جناتك وإغفر لها وإكتب لها رحمة واسعة. أرجو منكم الدعاء لها. وداعا النجمة الكبيرة شويكار