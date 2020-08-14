رامي رضوان ناعيا شويكار: سأفتقدك كثيرا يا جميلة الروح والطلة

نعى الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنانة القديرة شويكار، وذلك على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب رامي رضوان: "جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها، محظوظ أننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر.. وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال".

واختتم: "سأفتقدك كثيرًا حتى نلتقي، اللهم أسكنها فسيح جناتك واغفر لها واكتب لها رحمة واسعة، أرجو منكم الدعاء لها، وداعًا النجمة الكبيرة شويكار".

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".