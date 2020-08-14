رامي رضوان ناعيا شويكار: سأفتقدك كثيرا يا جميلة الروح والطلة
الإعلامي يؤكد أن الفنانة الراحلة كانت صانعة بهجة بفنها وفي حياتها
كتب:
محمد عزالدين
03:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
نعى الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنانة القديرة شويكار، وذلك على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتب رامي رضوان: "جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها، محظوظ أننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر.. وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال".
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جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ اننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر..وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال. سأفتقدك كثيرا حتى نقلتي اللهم أسكنها فسيح جناتك وإغفر لها وإكتب لها رحمة واسعة. أرجو منكم الدعاء لها. وداعا النجمة الكبيرة شويكار
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واختتم: "سأفتقدك كثيرًا حتى نلتقي، اللهم أسكنها فسيح جناتك واغفر لها واكتب لها رحمة واسعة، أرجو منكم الدعاء لها، وداعًا النجمة الكبيرة شويكار".
وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.
وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".