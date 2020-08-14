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بوسي شلبي تنعى شويكار: "كدة كتير.. الغاليين كلهم رحلوا"

كتب:

محمد عزالدين
03:15 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
شويكار

شويكار

نعت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة القديرة شويكار، وذلك على حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي: " ياحبيبتي يا غاليه الله يرحمك كده كتير الغاليين كلهم رحلوا البقاء الله"

وأعلن عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".

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