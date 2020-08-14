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محمود مسلم

إصابة صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال قبالة سواحل شمال غزة

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(أ.ش.أ)
04:17 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
عناصر من بحرية الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من بحرية الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب قوارب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة أحد الصيادين بعيار مطاطي في ساقه.

وكانت قوات الاحتلال، شنت فجر اليوم وخلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة غارات استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق عدة من قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم 3 فلسطينيين شرق جنين وبيت لحم، و3 من طولكرم واثنان من مخيم الأمعري في رام الله.

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