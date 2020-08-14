إلقاء القبض على أكثر من 20 شخصا خلال أعمال شغب غربي هولندا

تمكنت شرطة مدينة "لاهاي غربي هولندا، اليوم، من استعادة الهدوء في أحد أحيائها، بعد إلقاء القبض على أكثر من 20 شخصًا بتهم، من بينها التحريض وارتكاب العنف العام، والاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت الشرطة الهولندية، في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن مثيري الشغب ألقوا الشرطة من فوق أسطح المباني وبالشوارع بالحجارة والألعاب النارية خلال فترة متأخرة مساء أمس الخميس، التي تعد الثانية لحالة الاضطرابات التي شهدها الحي ذو الدخل المنخفض في مدينة لاهاي.

وأصدرت البلدية مساء أمس الخميس، أمرًا طارئًا يمنح الشرطة مزيد من السلطات بهدف إلقاء القبض على أشخاص، حيث تسبب شباب في إلحاق أضرار لمركبتين تابعتين للشرطة خلال الساعات الأولى اليوم قبل تدخل شرطة مكافحة الشغب ليسود الهدوء بالحي صباح اليوم.

ولم ترد تقارير على الفور بوجود إصابات خلال الأحداث، وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الشباب في الحي والشرطة لمدة ليلتين منذ أن تصرفت سلطات المياه لوقف الأشخاص من فتح صنابير إطفاء الحريق بهدف التبريد وسط موجة حارة استمرت طوال الأسبوع في البلاد.