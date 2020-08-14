بعد 4 أشهر من الإغلاق.. السينما تفتح أبوابها في المكسيك بنسبة 30%

بعد فترة إغلاق استمرت لمدة 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تم السماح لدور العرض في مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك، بالفتح بنسبة 30% فقط.. بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

وتم فحص درجات الحرارة لرواد السينما، كما أنه لم يُسمح لأكثر من شخصين بالجلوس معًا، وتم إغلاق صفوف كاملة بالقاعات.

وشاركت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فراوستو، في أحد العروض الأولى في مكسيكو سيتي.

وقالت فراوستو: "العودة إلى السينما بدت مستحيلة، ولكن هذا هو بالضبط ما يفعله الفن، يجعل المستحيل ممكنًا".

وخسرت دور السينما المكسيكية الكثير خلال الإغلاق، الذي استمر من 25 مارس إلى 10 أغسطس بسبب كورونا.

وكانت أعلنت الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما عن إنشاء صندوق لجمع التبرعات لصالح العاملين الفنيين مثل الموظفين، والأزياء، والصوت، الذين أصبحوا دون عمل بعد توقف معظم الإنتاج عن التصوير بسبب الوباء، إضافة إلى الذين يعانون من مشاكل صحية.

ويُذكر أن المخرجين المكسيكيين الحاصلين على جائزة أوسكار أليخاندرو جونزاليز إيناريتو وجييرمو ديل تورو شاركا مع الممثلة سلمى حايك لدعم صندوق التبرعات.