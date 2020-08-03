المكسيك تعلن موعد بدء الدراسة وسط تحديات كورونا

قال وزير التعليم المكسيكي إستيبان موكتيزوما باراجان، إن 30 مليون طفل سيبدأون برنامجهم الدراسي عن بعد في 24 من أغسطس الجاري، إلا أن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية ستظل هدفا غير مؤكد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن وزير التعليم المكسيكي ورؤساء أكبر الشبكات التليفزيونية في البلاد قدموا بشكل عام خطة لعرض التعليم الدراسي على التليفزيون.

وقال موكتيزوما باراجان إن المخاطر لا تزال مرتفعة جدا، إذ يخشى المسؤولون من إمكانية أن يصبح الأطفال حاملين لفيروس كورونا ومن ثم ينقلون العدوى لأقاربهم في المنازل.

ولن يتمكن الطلاب من العودة إلى الفصول الدراسية حتى تتحول الإشارة الضوئية التي تشير إلى تقييم الحكومة المكسيكية لخطورة الجائحة إلى اللون الأخضر.وفي مجتمعات السكان الأصليين النائية سيتم إذاعة الدروس عبر الإذاعة الحكومية، وسيتم توزيع نحو 140 مليون كتاب دراسي مجانا.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك قد ارتفعت إلى 439 ألفا و46 حالة إصابة اليوم، وذلك عقب تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة. فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 47 ألفا و746 حالة، وذلك بعد تسجيل 274 حالة وفاة جديدة.