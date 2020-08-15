أسعار الخضروات اليوم السبت 15-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم، السبت 15 أغسطس، ما بين الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والخس، كالتالي:

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 1.75 إلى 4.5 جنيه.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الرابطة "3 كيلو" إلى نحو 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

البطاطس

سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

القلقاس

بلغ كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

الباذنجان

وسعر الكيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي تراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.

الجزر

تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر 4 جنيهات.