أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 12 أغسطس، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والملوخية، على النحو التالي:

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 1.75 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.

الجزر

تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر 4 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

البطاطا

سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

خس أحمر

بلغ متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهان.

القلقاس

بلغ كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

الباذنجان

وسعر الكيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي تراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الرابطة "3 كيلو" إلى نحو 7 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.