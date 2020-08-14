إسبانيا تحظر التدخين وتغلق النوادي الليلية لاحتواء كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، حظر التدخين في الأماكن المفتوحة إلى جانب إغلاق الملاهي الليلية في إطار الإجراءات الوقائية الجديدة التي شرعت الحكومة الإسبانية في اتخاذها من أجل احتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الإسباني "سلفادور إيلا"، اتخاذ الحكومة 11 إجراءً جديدًا تهدف إلى منع تفشي الفيروس، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بالإجماع على هذه الإجراءات من قبَل 17 وزيرًا في اجتماع وزاري عُقد اليوم.

وأشا "إيلا" إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا اقتضت الضرورة، وفقًا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية على موقعها الإلكتروني.

وتهدف تلك الإجراءات إلى خفض معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" في إسبانيا، حيث تم الإبلاغ عن 2943 حالة جديدة أمس الخميس.

جدير بالذكر أنه بموجب القيود الوقائية الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، فإن المطاعم والحانات ستضطر إلى الإغلاق بحلول الساعة الواحدة صباحًا ولن يُسمح لها باستقبال الزبائن بعد الـ12.