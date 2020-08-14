التفاصيل الكاملة لوحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف

أتاح الأزهر الشريف، تطبيق "لم الشمل"، من خلال الموقع الرسمي الخاص به، لحل المشكلات الاجتماعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة، وطريقة تقديم الطلب بوحدة لم الشمل، وفقا لما أعلنه الأزهر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تقديم الطلب بوحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف

يتم تقديم الطلب من خلال الدخول على البوابة الرسمية التابعة للأزهر الشريف، اختيار الصفحة الرئيسية، ثم الدخول إلى قسم الفتوى الإلكترونية، واختيار خدمة لم الشمل، وملء الاستمارة التي تظهر أمامك.

ـ إدخال اسم مرسل الطلب.

ـ ادخال رقم الهاتف الخاص بصاحب الطلب.

ـ ادخال رقم هاتف بديل.

ـ توضيح علاقة المرسل بصاحب المشكلة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

ـ إدخال البريد الإلكتروني.

ـ اختيار المحافظة وتوضيح العنوان ومكان المقابلة.

ـ تحديد نوع المنازعة "تشاجر وقطيعة رحم، منازعات أسرية، المواريث وتقسيم التركات".

ـ ادخال رقم الهاتف الخاص بطرف النزاع الآخر.

ـ كتابة ملخص للمشكلة.

ـ ثم الضغط على حفظ.