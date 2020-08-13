خالد الجندي: خطبة الجمعة الماضية لا تليق بمستوى الأزهر الشريف

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن خطبة الجمعة الماضية، التى أذاعها التليفزيون المصرى، وألقاها أحد عمداء إحدى الكليات بالأزهر، لا تليق بمستوى الأزهر: "لعن الله قومًا ضاع الحق بينهم".

وطالب "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة الاستماع إلى تلك الخطبة، التي لا تليق بمستوى وسمعة الأزهر الشريف، موضحًا أن الخطبة الماضية، كان بها أخطاء جثام في اللغة والآيات، معلنًا عدم رضاه عن تلك الخطبة: "مثلما نثني على المجيد، نصوب ونوجه المخطئ، وتلك الخطبة يسمعها العالم كله".

وأكد أن هذا الضعف والركاكة لا تليق بالأزهر، وهي خطبة موجودة على يوتيوب، وأخطاؤها أيضًا: "مينفعش أقوله الخطأ بيني وبينه، والخطأ اللي على الهواء ماينفعش غير على الهواء".

وأوضح الجندي أنه لاحظ أخطاء كثيرة على الشيخ خلال الخطبة، مضيفًا: "الخطبة موجودة على يوتيوب، لمن يريد أن يعرف هذه الأخطاء.. هناك أخطاء كبيرة في اللغة والآيات".