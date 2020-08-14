العراق: تسجيل 13 إصابة بكورونا في مخيم "كبرتو" للنازحين بمحافظة دهوك

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، تسجيل 13 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مخيم "كبرتو 1" التابع لقضاء سميل بمحافظة دهوك بإقليم "كردستان العراق" شمال البلاد.

وقال مسؤول الوزارة في المحافظة إسكندر محمد أمين، إن مخيم "كبرتو 1" للنازحين ظهرت فيه 13 إصابة بكورونا المستجد وتم تحويلهم إلى المستشفيات المخصصة في المحافظة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأضاف أمين، أن المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، وأنه يجرى الآن رصد الأشخاص الذين تواصلوا معهم وكانوا مخالطين لهم، موضحا أنه تم أخذ عينات ومسحات للمخالطين في المخيم، فضلا عن إجراء عملية الحجر الصحي للمخيم بأكمله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار أمين، إلى أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية والمنع من الدخول والخروج من وإلى المخيم للحد من انتشار الوباء، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.