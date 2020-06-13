كردستان العراق يحذر من ارتفاع وفيات كورونا.. تعافي 26 ألف حالة بالكويت

حذرت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، الويم، من ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وزير الصحة سامان برزنجي، قوله: إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 2005 حالات، توفي منهم 38 حالة، وشفي 600 حالة.

وأضاف برزنجي، أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً، وفيما يتعلق بأوضاع المصابين، أكد برزنجي أن هناك اختلافاً في أوضاعهم، فثمة إصابات خفيفة ومتوسطة، وهنالك حالات شديدة الصعوبة، وأوضاع أولئك المصابين غير مستقرة، موضحا أن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بكورونا المستجد يأتي في وقت يعاني فيه إقليم كردستان من نقص في عدد المستشفيات، واللوازم الطبية.

من جانبها، أعلنت إدارة صحة محافظة واسط العراقية، اليوم، شفاء 13 مصابا بكورونا المستجد، وعودتهم إلى منازلهم.

وأشار رئيس خلية الأزمة العراقية محافظ واسط محمد جميل المياحي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية "نينا" - إلى قرب افتتاح مراكز للحجر الصحي والطبي في قضاء "الحي" و"الصويرة" و"النعمانية"، بعد أن تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية.

وفي سياق متصل، سجلت دائرة صحة النجف أكثر من 50 إصابة بكورونا المستجد كما أثبتت الفحوصات المختبرية في بغداد إصابة مدير الموازنة في وزارة المالية العراقية طيف سامي بالفيروس.

الصحة العراقية: إصابة 5 من الكوادر الطبية بكورونا بالنجف.. ووفاة 4 حالات بالسليمانية

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا المستجد بين الطواقم الطبية والصحية بالنجف، ووفاة 4 حالات جديدة بالسليمانية.

وقال مدير صحة النجف رضوان كامل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن المديرية سجلت 5 إصابات بين الكوادر الطبية والصحية بفيروس كورونا، من ضمنهم طبيب أسنان والمعاون الإداري لمستشفى المناذرة العام.

بدوره، قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، إنه تم تسجيل وفاة رجلين (71 و57 عاما)، وسيدتين (75 و68 عاما) بكورونا المستجد، مضيفا إن 3 حالات منها في السليمانية والحالة الرابعة في قضاء "جمجمال".

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي، اليوم، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي للحد من انتشار كورونا المستجد.

وقال التميمي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن"حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا، مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تقوم بها وزارة الصحة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية"، مشدد على أن الإجراءات الوقائية ستكون حازمة للحد من انتشار هذا الفيروس.

الكويت تعلن تعافي 25882 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من "كوفيد 19" 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الكويتية، اليوم، إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35466 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 289 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالات الاصابة الـ514 السابقة تضمنت 281 حالة لمواطنين كويتيين و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و31 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

البحرين: تسجيل حالة وفاة و444 إصابة بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة إضافة إلى تسجيل 444 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، عبر حسابها على "تويتر" ان حالة الوفاة تعود لوافد لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وأوضحت الوزارة ان الإصابات الجديدة من بينها 291 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 141 حالة لمخالطين لمصابين وتسع حالات قادمة من الخارج.

وأشارت الصحة العراقية، إلى ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 12191 حتى الان بعد تسجيل 288 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5485 حالة

الصحة العمانية: 1006 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 7530

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 435 لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 ، بالإضافة إلى 99 وفاة، فيما تعافت 7530 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3135.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، اليوم ارتفاع عدد حالات الاصابة الى 1442 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 32 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 868 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1874 فحصا.

بعد غد.. الجزائر تسمح باستئناف نشاط سيارات الأجرة بعد توقفها بسبب كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة بالجزائر العاصمة اعتبارا من بعد غد الاثنين بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب كورونا المستجد، على أن تقتصر الخدمة على ولاية الجزائر دون أن تمتد خارجها، مع اتخاذ التدابير الصحية الصارمة لمنع انتشار العدوى.

وذكرت ولاية الجزائر العاصمة في بيان، اليوم أنه "ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة السائقين أصحاب نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم أنه سيشرع في استئناف النشاط ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 على أن تقتصر هذه الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه".