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العين الإماراتي يفاوض رمضان صبحي

كتب:

علي سمير
07:00 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
رمضان صبحي

رمضان صبحي

كشف مصدر مُقرب من رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، أن الأخير تلقى عرضًا من نادي العين الإماراتي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، إن رمضان صبحي، تلقى اتصالات تعرض عليه اللعب لنادي العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وشراء عقده من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُحسم بشكل نهائي حتى الساعات الأخيرة.

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