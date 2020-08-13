فنانون يرفعون الكارت الأحمر في وجه رمضان صبحي: مابتقفش على حد

أثار إعلان رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، وانتقاله إلى نادي براميدز، غضب قطاع كبير من مُحبي كرة القدم، وبينهم الفنانون، الذي أعربوا عن استيائهم الشديد من هذه الصفقة، خاصة وأنّ البعض كان يعتبره "ابن النادي"، وفيما يلي أبرز تعليقات الفنانين:

بيومي فؤاد

عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية، محدش يزعل ومحدش يخاف، مابتقفش على حد، عاوز تمشي مع ألف سلامة، ودي للكل، مع ألف مليون سلامة، مبتقفش على حد.

أحمد العوضي

الأهلي أهلي باسمه.. مش بمين بيلعب فيه، ويظل الأهلي هو العشق.

نبيل الحلفاوي

"لم أتخيل أن يبقى رمضان صبحي في مصر ويغادر الأهلي، أراه قرار غير موفق، يمكن مؤثرات عائلية لها دخل، يمكن، عمومًا أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

أحمد السعدني

الكلام اللي بجد في القصة دي إن نظام التفاوض في النادي يجب أن يكون أوروبيًا، والأهلي دايمًا سباق وهو أول نادي مصري لازم يعمل كده، الباقي هيقلده بعدها، ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنية واحتياجي ليه مش فئة أولى وتانية والكلام ده، ساعتها مش هيضيع منك أبدًا لاعب مهم.