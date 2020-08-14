صور.. مديرية شباب كفر الشيخ تواصل تطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا

تستمر مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، في المشاركة في حملات تطهير وتعقيم المنشأت الرياضية والمصالح الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك مساهمة منها في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في بيان له، إن الحملة عقمت وطهرت مراكز الشباب، والمساجد، والكنائس، ومكاتب البريد، والوحدات الصحية، والوحدات المحلية، والمدارس.

وأشرفت الإدارة العامة للشباب على تنفيذ خطة الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية وتفعيل فرق الإغاثة بمراكز الشباب التى شملت، "مركز شباب زغلول أبوزيد بلطيم، مركز شباب شنو كفرالشيخ، مركز شباب الشباسية دسوق، مركز شباب الرياض بالرياض، مركز شباب القليعة الحامول، مركز شباب دمرو سيدى سالم"، للتوعية والوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها، مما يدل على المسؤولية المجتمعية للشباب، وحرصهم على خدمة وطنهم، ونشر التوعية بين المواطنين.