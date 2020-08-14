تحقيقات النيابة: معدية البحيرة غرقت أثناء صعود سيارة نقل عليها

أكدت تحقيقات النيابة العامة في حادث غرق معدية تحمل سيارتين بمنطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أن عيبا في رصيف الصاعد للمعدية، تسبب في وقوع الحادث، أثناء صعود سيارة نقل ثقيل إليها، ما أدى لاختلال المعدية وغرقها في المياه.

وذكرت التحقيقات، أن معاينة النيابة، أفادت بظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في "الكابل" الخاص بالمعدية، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

وقال أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين في التحقيقات، إنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية، حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.

وسألت النيابة أحد المختصين بمديرية الطرق والنقل بالبحيرة، وهي الجهة صاحبة اختصاص إصدار الترخيص بالمعدية، فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها، ونقل الركاب والسيارات عليها.

وأن أسباب وقوع الحادث، هو عيب برصيف الصاعد إلى المعدية، جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، كما أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل، مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

وطالعت النيابة العامة، تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات، تبدأ من شهر يوليو عام 2020، وإصدار شهادة من "إدارة الملاحة الداخلية" بالمحافظة، بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

وقررت النيابة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للنقل النهري، لفحص المعدية وملف ترخيصها، بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال، وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.

وأمرت النيابة، بحبس 3 متهمين، بينهم مالك المعدية احتياطيا على ذمة التحقيقات.