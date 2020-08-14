انتشال جثة آخر ضحايا "معدية البحيرة" بعد 30 ساعة من البحث المتواصل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثة الأخيرة لضحايا حادث غرق معدية بالرياح البحيري، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، بعد 30 ساعة من البحث المتواصل عن المفقودين، وجرى نقله لمشرحة المستشفى العام.

وكان أهالي البحيرة والمنوفية أبلغوا فجر الأمس، بغرق معدية بالرياح البحيري تقل سيارتين ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح البحيرى، تقل سيارتين على الأقل بينهما سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وأخرى محملة بسماد، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح بحثًا عن غرقى ومفقودين، وجرى استخراج جثتين وإنقاذ 3 مصابين، وجارٍ البحث عن 2 آخرين.