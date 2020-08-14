تحقيقات غرق "معدية البحيرة": الرخصة سليمة

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، التحقيقات في قضية غرق معدية الرياح البحيري بكوم حمادة، التي راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بينهم سائقا المعدية، وجرى استدعاء صاحب المعدية، وقدم التراخيص الخاصة بها وتبين صلاحية جميع الاشتراطات وسريان الرخصة حتى 25 يوليو 2022.

وقال هيثم عبدالعزيز، محام: "لا تقع مسؤولية قانونية على صاحب المعدية، خاصة بعد إعلان سبب الغرق وهو انزلاق سيارة نقل محملة بمواد تخص الزراعة، أثناء دخولها المعدية، وتصريح المحافظ بشأن صدور التراخيص اللازمة للمعدية، واستيفاء جميع الاشتراطات والصلاحيات الخاصة بها".

وأكمل: "حال ثبوت غرق المعدية بسبب السيارة النقل، تقع المسؤولية على قائد السيارة، وفي حالة وفاته ينقضي الجزء الجنائي ويبقى للمصابين وأسر الضحايا طلب التعويض".

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة "عشرة آلاف جنيه" لأسرة كل متوفى من ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيري، أمام قرية دمشلة بمركز ومدينة كوم حمادة.

جاء ذلك خلال إشراف اللواء هشام آمنة على أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وجرى انتشال جثمان أحد الضحايا وهو محمد عبد اللاه عبدالقادر السري، 27 عامًا، طباخ، وجار البحث عن 3 مفقودين وهم: محمد عبدالله عبدالقادر 27 عامًا، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن سائقي المعدية التي غرقت منذ قليل بالرياح التوفيقى، أمام قرية دمشلى بكوم حمادة، ما بين محافظتى البحيرة والمنوفية، خرجا منذ قليل من المياه، فى الوقت الذى غرق فيه آخرون داخل سياراتهم التي كانت بالمعدية.

وكانت معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين غرقت أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقى، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهرى على ضفتى الرياح التوفيقى، بحثًا عن غرقى ومفقودين.