وكيل زراعة دمياط يتابع توافر مستلزمات الإنتاج والأسمدة

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بتفقد الجمعية الزراعية بناحية جمصة مركز كفر البطيخ، للاطمئنان على سير العمل بالجمعية، والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج والأسمدة بالجمعية.

وأوصى "عبدالسميع"، بحسن معاملة المزارعين وتوعيتهم بالمستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي وعدم تحميلهم أي أعباء خلال تواجدهم بالجمعيات والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.