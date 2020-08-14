واشنطن تؤكد ضبط أكبر شحنة نفط إيرانية

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، إنها ضبطت شحنات نفطية، كانت على متن 4 سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلنت وزارة العدل، أنه "بمساعدة شركاء أجانب، باتت هذه الممتلكات المصادرة محجوزة لدى الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن إجمالي حمولة الشحنات يفوق مليون برميل من النفط، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية ضبط للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.

وكانت الوزارة الأمريكية، أصدرت الشهر الماضي مذّكرة بضبط حمولات السفن بيلا وبيرينج وباندي ولونا.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.

الرئيس الروسي: الموقف يتصاعد بشأن تمديد حظر الأسلحة على طهران

وفي سياق متصل، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران، وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.

وفي بيان أصدرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، كشف بوتين أن المناقشات تزداد توتراً حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي بدأ التصويت أمس الخميس على مقترح أمريكي لتمديد حظر للسلاح على طهران.

وتعارض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض "الفيتو" المقترح الأمريكي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال بوتين: "الموقف يتصاعد. يتم تقديم اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفاً إن روسيا ما زالت ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي.

ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

واقترحت روسيا، عقد مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت لتجنب تفاقم الموقف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصف بوتين، المسألة بأنها عاجلة وحث الدول الأخرى على النظر بعناية في العرض الروسي، وقال إن البديل هو زيادة التوتر وتنامي خطر الصراع.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للمشاركة في اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وأوضح قصر الإليزيه في بيان: "نؤكد استعدادنا للمشاركة من حيث المبدأ"، مضيفا: "لقد اتخذنا بالفعل مبادرات بنفس الروح في الماضي".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، العالم إلى الوحدة لدعم مسعى أمريكا لتمديد حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى.

وقال بومبيو، إن السماح لإيران بشراء وبيع الأسلحة كما تشاء هو "جنون"، مضيفا في فيينا، حيث التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ومسؤولين نمساويين بارزين: "نطلب من الدول حث مجلس الأمن الدولي على تجديد حظر الأسلحة على إيران. لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة وبيعها. هذا مجرد جنون".

وأضاف بومبيو: "ندعو العالم كله إلى الانضمام إلينا. الأمر لا يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)".

وأوضح بومبيو:مهما كانت نتيجة التصويت، تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعب دور رئيسي في مستقبل الاتفاق النووي.

ودعا الوزير الأمريكي، جميع الدول إلى إظهار "دعمها لمهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (جروسي). لضمان امتثال جميع البلدان لمتطلبات الضمانات النووية الدولية الخاصة بها".

وتابع بومبيو قائلا: "هذه المهمة أكثر أهمية بالنظر إلى فشل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معالجة شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نشاطاتها النووية. يتعين على المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد، يتعين على إيران إبداء تعاون كامل وشفاف وفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورفض بومبيو، الحديث عما اذا كانت واشنطن ستحاول على الفور إعادة فرض العقوبات في حال عدم الموافقة على قرار تمديد حظر السلاح، موضحا: "نأمل في نجاحنا. عندما نرى النتائج سنتخذ قراراً بشأن كيفية المضي قدماً".