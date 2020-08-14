عيَّن عمالا دون ترخيص.. اعترافات مالك المعدية الغارقة بالبحيرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أقوال واعترافات مالك معدية البحيرة الغارقة، التي أسفر غرقها عن وفاة 4 ضحايا وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان من العاملين على المعدية.

واتهمت النيابة مالك المعدية، بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه عاملين عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقال إن أسباب وقوع الحادث، ترجع إلى صعود سيارة نقل ثقيل على متن المعدية، وهي غير مجهزة لنقل مثل تلك السيارات، مضيفًا أن الوحدة المحلية سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك.

وأقر العاملان خلال استجوابهما، بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.