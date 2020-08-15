حصول محطتي مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة

أعلن لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حصول محطتى مياه الطود بإدارة الطود ومياه الصعايدة، بإدارة شمال الأقصر بالزينية، على تجديد الشهادة العالمية للإدارة الفنيهة المستدامة TSM، التي جرى منحها، بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب.

وأكد رئيس الشركة، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تسعى إلى الحصول على تلك الشهادة، لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، وتقديم مياه النقية المطلوبة، والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وأجرت أمس، لجنة فنية على مستوى وإدارة عالية، لتفتيش على محطة مياه الشرب بالطود المدمجة، ومحطة الصعايدة المدمجة، لتأهيلهم بالتجديد لشهادة TSM الدولية.

وبدأت بالتأكد التام من توافر المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة ومعايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية، وتشمل هذه المعايير أنظمة العمل والورديات، ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية للمياه، وخطة العمل للموارد البشرية، التى تتمثل فى مدى تقييم آداء العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM.

يذكر أن تلك المحطات، حصلت على نفس الشهادة مسبقا، ما يدل على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، فى مجال مياه الشرب.

وعبر يحيى عن شكره الجزيل، لكل القائمين على إدارة الـTSM وكل العاملين بتلك المحطات والجهد المبذول منهم، والعاملين بديوان عام الشركة المعاونين لهم، من أطقم فنية وإدارية.

وجدد شكره لمدير عام المياه ومديري إدارات ومحطات مياه الطود والصعايدة، لمزيد من التقدم لصالح العمل بالشركة.