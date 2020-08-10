رئيس "مياه الشرب والصرف الصحي" يتفقد محطة التحلية بمدينة رأس سدر

تفقد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، اليوم الاثنين، مدينة رأس سدر، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه الجديدة.

وقال بده: إنه من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة 30 ألف م3 /يوم ، بتكلفة تتعدى 600 مليون جنيه، وهي من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه المحطة ستقضي نهائيًا على مشكلة مياه الشرب بمدينة رأس سدر، والقرى والمنتجعات السياحية التابعة لها.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، في مواقع العمل.

كما تفقد رئيس الشركة المقر الإداري لمنطقة رأس سدر، لمتابعة سير وانتظام العمل، والاطلاع على معدلات التحصيل الخاصة بالمنطقة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستمع إلى وجهات النظر المختلفة للعاملين بالمنطقة نحو التحصيل، كما ألتقى مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم لدفع الفواتير، وأجاب على بعض الاستفسارات الخاصة بالخدمات المقدمة.