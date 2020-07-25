"مياه الدقهلية" تجري تجارب تشغيل توسعات محطة جمصة

تفقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، محطة مياه جمصة لمتابعة تجارب بدء تشغيل توسعات المحطة (المرحلة الثانية) تمهيدًا للبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي؛ لتصبح طاقة المحطة 68 ألف م3/ يوم بدلًا من 34 الف م3/ يوم، والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وتابع رئيس شركة مياه الدقهلية، سير العمل بعدد من المواقع، بزيارة لمحطات رفع الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو، كما تابع أعمال التجارب بخط طرد الصرف الصحي القائم قطر 315 مم وخط طرد الصرف الصحي قطر 500 مم، وذلك ضمن عمليات إعادة تأهيل خطوط طرد ومحطات رفع الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصة؛ تمهيدًا لإعادة تأهيل المحطات بعد الانتهاء من أعمال البت والترسية.

وبحسب بيان شكرمياه الدقهلية، فقد جرى طرح عدد 3 عملية بتاريخ 8/6/2020، وتم ترسية عملية تجارب خط الطرد، والبدء بالعمل بتاريخ 19/7/2020، كما تم فتح مظاريف عملية تأهيل المحطات بتاريخ 14/7/2020، وجاري عملية البت والترسية.

وانتهت الجولة بمتابعة سيادته لأعمال الترميمات والإصلاحات بالمبنى الإداري، ومركز خدمة العملاء بمنطقة جمصة.

حضر الجولة كلًا من المهندس محمد عسكر - مدير عام المشروعات بالشركة، والمهندس الوافي عامر - مدير منطقة جمصة، والكيميائي عبدالحي محمد علام - مدير محطة جمصة، والمهندس مصطفي عبدالحليم - مدير الصرف بجمصة.