لجنة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية شمال الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه جرى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالأقصر، والإدارة الصحية بالزينية ومجلس مدينة الزينية، لمتابعة شكاوى المواطنين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى نطاق الوحدة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل اللجنة لسرعة إيجاد الحل المناسب، للتخلص من المياه الجوفية حول الوحدة الصحية، ما يعيق تلقي المواطنين.