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لجنة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية شمال الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
04:01 ص | السبت 15 أغسطس 2020
المياه الجوفية بالاقصر

المياه الجوفية بالاقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه جرى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالأقصر، والإدارة الصحية بالزينية ومجلس مدينة الزينية، لمتابعة شكاوى المواطنين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى نطاق الوحدة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل اللجنة لسرعة إيجاد الحل المناسب، للتخلص من المياه الجوفية حول الوحدة الصحية، ما يعيق تلقي المواطنين.

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