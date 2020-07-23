"المياه الجوفية" تواصل حماية وادي وردان برأس سدر من أخطار السيول

تواصل الإدارة العامة للمياه الجوفية في جنوب سيناء، أعمال حماية وادي وردان التابع لمدينة رأس سدر من أخطار السيول.

وقال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار تنفيذ 5 مشروعات لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لاستكمال منظومة الحماية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى حفر بحيرة بوادي وردان، وإقامة حاجز بطول 2400 متر خلف هذه البحيرة، وإقامة حاجز بطول 6 كيلو مترات لتوجيه المياه للواحات الطبيعية الموجودة بالمنطقة.

وجار تكوين الحاجز الترابي خلف البحيرة ودمك الطبقات وأخذ العينات لإجراء الاختبارات عليها، ويجري اتخاذ كافة الاحتياطات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .