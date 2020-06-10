مدير إدارة المياه الجوفية يتفقد مشروع حماية أودية طابا من أخطار السيول

قام المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وقال مدير إدارة المياه الجوفية، إن المشروع يتضمن حماية مدينة طابا ومنطقة الترابين من أخطار السيول، وذلك من خلال إقامة عدد من الحواجز، والبحيرات، وقنوات التوجيه، بنحو 17 موقع بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارى إقامة مباني دبش وحفر قنوات وأرنكة الحواجز بمنطقة الترابين، وجميع الأودية التابعة للمدينة، الجاري فيها أعمال الحماية، إضافة إلى دمك الأعمال الترابية بجسور الأودية.

وشدد مدير إدارة المياه الجوفية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمواقع المختلفة.