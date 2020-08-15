مدير البرامج بمنظمة الصحة: لقاح كورونا الروسي ما زال تحت التجربة

قالت الدكتورة رنا الحجي، مدير البرامج في منظمة الصحة العالمية، إن الشركة التي أعلنت إطلاقها للقاح ضد فيروس كورونا، شركة معلومة جيدا عالميا، وذات ثقة لدى منظمة الصحة العالمية، بينما اللقاح الذي أنتجته الشركة، دخل المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يجري الانتهاء من التجربة حتى الآن، للتأكد من فاعليته وأمانه.

وأضافت "الحجي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه سيكون هناك حالة من القلق والحذر من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انهاء المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح، حيث أن تطويره يأخذ سنوات، وحاليا هناك جهود جبارة للأسراع في الوصول إلى لقاح للقضاء على ذلك الفيروس.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية، تصدر رخصة نهائية تجاه أية عقار، بعدما يتم نشر دراسات بعد إتمام المرحلة الثالثة من العقار عالميا، بأعداد الناس، ويتم دراسة تلك الدراسات عن كثب لبيان مدى قوة العلاج، وهناك معايير كثيرة تعتمدها بشأن لقاحات كورونا، وتخضع لتفاصيل دقيقة ومعايير علمية مكثفة.

وأكدت أن هناك 6 لقاحات دخلت في المرحلة الثالثة من التجارب، وتلك المرحلة تطلب أكثر من 30 ألف من المتطوعين، للتأكد من مدى صلاحية العقار وجدواه في القضاء على الفيروس، وعلى أساسها يتم نشر البحث، ويصبح موجود لكل الخبراء العالميين، للتدقيق في النتائج، مشيرة إلى أن الصين لديها عددا من اللقاحات التي دخلت المرحلة التجريبية الثالثة من جدوى العقار، وموضوع اللقاح أمر دقيق، ولدينا تجارب سابقة.

وتابعت: "الموجة الثانية من فيروس كورونا تتعلق بعدد من العوامل، منها قدوم فصلي الخريف والشتاء، التي تزيد فيها نسبة الأمراض التنفسية بشكل عام، حيث أن فيروس كورونا نسبه الإصابة به تقل مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدأت بعد عيد الفطر الماضي"