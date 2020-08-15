جوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة صافر

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، الحوثيين على السماح بوصول فريق خبراء أمميين لتقييم ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة اليمن، والتي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش يشعر "بقلق عميق" من حالة ناقلة النفط "صافر"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وحذرت الأمم المتحدة، من أنه قد يتسرب من "صافر"، 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام دعا إلى "السماح دون شرط بدخول الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم حالتها وتنفيذ أي إصلاحات أولية ممكنة هذا سيقدم أدلة علمية ضرورية لاتخاذ الخطوات المقبلة لتجنب وقوع كارثة".

وأعلن الحوثيون، مؤخرا موافقتهم على وصول بعثة من الأمم المتحدة لتقييم الناقلة "صافر" لكن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تفويضا رسميا بذلك.

والناقلة "صافر" متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.

وناشد مجلس الأمن الدولي، الحوثيين من قبل تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة في أسرع وقت ممكن.