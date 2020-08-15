هادي الجيار: لم استكمل مسلسل "فالنتينو" والمخرج رحل بعض المشاهد

قال الفنان هادي الجيار، إنه لم يستطع استكمال تصوير مسلسل "فالنتينو"، الذي جرى عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بسبب مرضه المفاجئ في فصل الشتاء، والذي انتشر إثره شائعات بكونه توفي، وهو الأمر الذي رفضته ابنته بأحد البرامج الأخبارية "صورت 4 أيام ومقدرتش أكمل".

وأضاف "الجيار"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن المخرج رامي إمام، رحل مشاهده عبر مختلف حلقات المسلسل، حتى ظهر وكأنه أكمل المسلسل بالكامل، موضحا أنه دائما ما يرى الفنان عادل أمام كما كان في مسرحية مدرسة المشاغبين: "بنقعد نفتكر ونضحك جدا، وبينا عمر وعشرة زمن".

وأكد أنه في إحدى المسرحيات التي أقيمت في دولة ليبيا، لم يكن يضحك أيا من الحاضرين على أفيهات "أمام" في المسرحية، وهو الأمر الذي استغربه كل القائمين على العمل: "مهديش غير لما ضحكهم كلهم، عادل أمام ده هرم"، مشيرا إلى أن جيل مدرسة المشاغبين، أظهر وجود اختلافات بين الأجيال الماضية والحالية لها، بينما خلال الفترة الراهنة، بات الشباب أكثر مشكلات، لأنهم لايسعون إلى فهم الأباء أو العكس: "بحب جدا أشتغل مع زمايلي الصغيرين، بكون عايز أعرف هما شايفين التمثيل زي مانا كنت شايفه ولا لأ".