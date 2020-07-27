"التضامن" تستجيب لـ"مساء dmc" وتتبنى حالة مسنة تعول 4 حفيدات

استجابت وزارة التضامن لحالة "أم أحمد"، بمحافظة الدقهلية، التي عرضها برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، خلال حلقة اليوم الإثنين، ضمن مبادرة "سجل شكوتك".

وقالت "أم أحمد" التي تعول 4 حفيدات، خلال التقرير الذي عرضه البرنامج، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: "مش عاوزين زكاة الناس، بنتي ماتت وهي بتولد، ومرات ابني ماتت وهي بتولد وأنا بعول عيالهم وببيع حبة برسيم وبناكل بيهم".

وأضافت: "مبقاش في مصاريف زي الأول، إحنا متبهدلين والمصاريف شديدة، وربنا يحنن علينا القلوب الرحيمة، ونفسي أعلم ملك (أكبر حفيداتها) عشان نفسها تطلع حاجة حلوة، والشتاء جاي مش هقدر أقوم الساعة 7 الصبح أشتغل".

بدوره قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، توجه لها بالشكر والتحية والتقدير على الدور الذي تقوم به مع الأبناء الأيتام الأربعة، وقال إن الأيتام يعتبروا ضمن الفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة.

وواصل: "سنبحث حالة السيدة ونرى إمكانية حصولها على معاش تكافل، لأنها تحت سن 65 عامًا فلا يمكن منحها معاش كرامة، وسنعمل على توفير موارد للأسرة ورفع كفاءة المنزل، وسنتكفل بها سواء من خلال موارد الوزارة أو توجيه عدد من الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع الوزارة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسيدة حتى نضمن أن يعشن حياة كريمة في هذا الوطن الكريم".