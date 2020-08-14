المتهم بقتل مهندس شاب في الدقهلية يعترف بالتفاصيل: "زنق عليا بسيارته"

أدلى المتهم بقتل شقيق طليقته في الدقهلية، باعترافات تفصيلية للواقعة عقب القبض عليه، مؤكدا طعن المجني عليه 3 طعنات في الجهة اليسرى، فسقط قتيلا.

وأكد "أحمد. ا. خ" أمام النيابة العامة، أنه والمجني عليه كانا يقودا سيارتهما، وتقابلا معا في مكان الواقعة، "وزنق عليا بسيارته"، فنزلت من سيارتي ومعي مطواه، وطعنته بها وتوجهت بعدها إلى محافظة القاهرة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، أكدت تفاصيل الواقعة، وكيف أن المتهم نزل من سيارته، ووجه طعنات للمجني عليه، ثم استقل سيارته وفر هاربا من المكان.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود إخطار بوصول شاب مصاب بعدة طعنات، وتوفى فور وصوله.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتوفى، واتهم طليق ابنته بقتله، لخلافات سابقة، رغم مرور فترة كبيرة على الطلاق.

ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث وبقيادة اللواء حسن النحراوي، رئيس مباحث المديرية، ووحدة مباحث أجا، بقيادة المقدم محمد فوزي.

وتوصلت تحريات البحث، أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية، وفر هاربا إلى القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه، والقبض عليه هناك.

وأكد شهود العيان، أنه بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، أن طليق شقيقة المجني عليه، ترصد له، وطعنه عدة طعنات وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وأكد الشهود، أن الواقعة كانت بالقرب من موقف قرية "سماحة"، وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتصريح بالدفن بعد ذلك، تمت الجنازة في مقابر الأسرة صباح الجمعة.